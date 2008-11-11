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Spor

Pierce devreye girdi

2008 NBA Finalleri'nin MVP'si Paul Pierce, takımı Boston Celtics'i Toronto Raptors kaşısında galibiyete taşıdı.

11 Kasım 2008 02:00



2008 NBA Finalleri'nin MVP'si Paul Pierce, takımı Boston Celtics'i Toronto Raptors kaşısında galibiyete taşıdı.



Son şampiyon sahası TD Banknorth Garden'da Kanada ekibini 94-87 mağlup etti.

2008/09 sezonunda oynadığı 8. karşılaşmada 7. galibiyetini alan Celtics'de Pierce 36 sayı üretti. Raptors ise bu yenilgi ile 7. maçında 3. yenilgisiyle tanıştı.

Boston Celtics: Paul Pierce 36 sayı-9 ribaund-4 asist, Kevin Garnett 21 sayı-10 ribaund-3 asist, Ray Allen 19 sayı-4 ribaund-3 asist, Eddie House 7 sayı, Rajon Rondo 4 sayı, Leon Powe 4 sayı, Kendrick Perkins 2 sayı, Glen Davis 1 sayı.

Toronto Raptors: Jermaine O'Neal 23 sayı-11 ribaund-5 asist, Anthony Parker 15 sayı, Jason Kapono 14 sayı-6 asist-4 ribaund, Chris Bosh 9 sayı, Joey Graham 8 sayı, Jose Calderon 7 sayı, Jamario Moon 5 sayı, Kris Humphries 4 sayı, Andrea Bargnani 2 sayı.

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