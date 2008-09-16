Picasso'nun rekoru kırıldı!

Picasso'nun çalınan tablosu bulundu

Ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst'ün eserleri için düzenlenen müzayedede fiyat rekorları kırıldı.Sotheby's'in müzayede evinin Londra'da düzenlediği açık artırmada Hirst'ün 'Altın Buzağı' adlı eseri, bu sanatçının yapıtları bağlamında rekor fiyattan alıcı buldu. Öldükten sonra içi doldurularak, başı altın disk ile süslenmiş vaziyette formaldehit tankının içine yerleştirilmiş bir boğanın sergilendiği 'Altın Buzağı' adlı eser, 18 milyon dolardan alıcı bularak bir rekor kırarken, yine aynı müzayedede 54 yeni eserini toplam 127 milyon dolardan satan 43 yaşındaki Hirst, tek bir sanatçı için düzenlenen müzayadelerde eserlerini en yüksek fiyattan satan ressam olma rekorunu da eline geçirmiş oldu. Bu konuda eski rekor 1993 yılında 88 tablosunu 32 milyon dolara satan ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'ya aitti.Sotheby's'in düzenlediği müzayedede 223 yeni eserini satışa sunacağını açıklayarak bir anda tüm sanat dünyasını yerinden oynatan Hirst, eserlerinin rekor fiyattan satılmasının ardından yaptığı açıklamada "ben piyasanın herkesin bildiğinden daha büyük olduğunu düşünüyorum. Sanatı seviyorum. Bu gösteriyor ki bu konuda yalnız değilim ve gelecek herkes için çok aydınlık görünüyor" diye konuştu.