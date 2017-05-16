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Yaşam
Deutsche Welle

Picasso'nun Nazilerden kurtarılan tablosu 45 milyon dolara satıldı

İspanyol sanatçı Picasso'nun Nazilerin elinden kurtarılan "Oturan Kadın, Mavi Elbise" adlı tablosu 45 milyon dolara satıldı.

16 Mayıs 2017 14:48

New York'un ünlü müzayede evi Christie's tarafından pazertesi günü yapılan açıklamada Picasso'nun en ünlü portrelerinden biri olan "Oturan Kadın, Mavi Elbise" (Femme assise, robe bleue) adlı tablosunun 45 milyon dolara satıldığı bildirildi.

Sanatçının 1939 yılında yaptığı tabloda Picasso'nun o dönemki sevgilisi Muse Dora Maar mavi bir elbise içerisinde sandalyede otururken görülüyor. II. Dünya Savaşı'nda Fransa'ya giren Naziler, 1940 yılında Picasso'nun Yahudi asıllı kolleksiyoncu Paul Rosenberg‘in Paris'teki sanat galerisinde bu esere el koymuşlardı.

Ancak Fransız Direniş Hareketi'nin üyeleri tablonun Almanya'ya sevkedildiği treni durdurmuş ve mavi elbiseli Muse Dora Maar'ın portresini Nazilerin elinden kurtarmayı başarmışlardı.

Eser daha sonra, Nazi döneminde el konulan birçok esere sahip çıkan ünlü Amerikan yatırımcı ve sanat kolleksiyoncusu George David Thomson tarafından satın alınmıştı. Picasso'nun Dora Maar portesine satıştan önce 35 ila 50 milyon dolar arası bir fiyat biçilmişti.

Picasso, şimdiye dek müzayedelerde eseri en pahalı fiyata satılan sanatçı olma rekorunu elinde tutuyor. Sanatçının "Cezayirli Kadın" (Les femmes d'Alger) adlı eseri 2015 yılında New York'ta yine Christie's Müzeyede Evi tarfından 179 milyon 400 bin dolara satılmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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