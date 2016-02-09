"Picasso'nun kızı, ressamın bir eserini iki kişiye birden satmış"

İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso’nun torunu Maya Widmaier Picasso’nun, son zamanlarda adından oldukça söz ettiren heykel “Bust of a Woman”ı hem dünya sanat piyasasının en önemli isimlerinden Larry Gagosian’a hem de Katar Kraliyet ailesini temsil eden Pelham Holdings’e sattığı iddia ediliyor.

Kültür Servisi'den Gökçen Sena Duman'ın haberine göre; Widmaier Picasso yaptığı açıklamada “Bust of a Woman” eserini 2 kez sattığı iddiasını reddetti ve Larry Gagosian’ın “iyi niyetli bir şekilde en uygun ödemeyi yaptığını” belirtti. Gagosian ise eseri rekor bir meblağ olan yaklaşık 106 milyon dolara yatırımcı Leon Black’e sattı. Pelham Holdings’in 2014’te Widmaier Picasso ile 42 milyon dolar için mutabakat sağladığını ve Picasso’nun anlaşmadan caymadan önce ödemenin 3’te 2’sini yaptığını açıklamasıyla beraber olay mahkemeye intikal etti.

Pelham Holdings bu durumdan Widmaier Picasso’nun iki çocuğunu sorumlu tutuyor. Söylentilere göre oğlu Olivier, Pelham Holdings’le anlaşma yapma taraftarı iken zaman zaman Gagosian’la çalışan kızı Diana ise Gagosian’ı uygun görüyor. Widmaier Picasso, kızının heykelin daha yüksek bir fiyata satılabileceğini hatırlattığını belirtirken kızı Diana ise “Heykelin gerçek değerini ona hatırlattığım için suçlanamam” diye ekliyor. Dava karara bağlanana kadar “Bust of a Woman”ın Gagosian’da kalması konusunda uzlaşma sağlandı. Sanat dünyasının takipçileri ise dava konusunda ikiye bölünmüş vaziyette ve davanın sonucuna kilitlenmiş durumda.