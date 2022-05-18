Picasso'nun sevgilisini 'bir deniz canlısı' olarak resmettiği eser 67.5 milyon dolara satıldı

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Pablo Picasso'nun sevgilisi Marie-Thérèse Walter'ı bir deniz canlısı olarak resmettiği 1932 tarihli eser, 67.5 milyon dolara satıldı.

67.5 milyon dolar, Picasso'nun Walter'ı resmettiği bir esere ödenen en yüksek miktar oldu. Sotheby's'deki açık artırmada Picasso'dan altı eser daha satıldı. İspanyol ressamın L’Étreinte isimli eseri de 14.1 milyon dolara alıcı buldu.

New York'ta salı akşamı yapılan modern sanat gecesinde Monet, Cézanne, Gaugin, Magritte, Dali ve Renoir'den de eserler satıldı. On eser, 10 milyon dolardan fazlaya alıcı buldu.

Gece boyunca yapılan satışların toplam miktarının 408 milyon doları aştığı ifade edildi.