PİAR Araştırma'nın anketine göre İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

PİAR Araştırma Şirketi, Kasım ayı araştırma sonuçlarını açıkladı. Üç büyükşehirde SMS Online yöntemi ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre İstanbul'da AKP ile CHP başa baş gidiyor.

Araştırmaya göre İstanbul'da AKP ciddi oranda oy kaybederken muhalafetin oyu Cumhur İttifakı'nın önünde. "Adaya bağlı kararsızlar" yüzde 19 ile 3. sırada.

"31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir?" sorularının yöneltildiği ankette AKP, yüzde 32.8 ile birinci parti. Hemen ardından gelen CHP'de oran yüzde 32.6. HDP yüzde 5 iken MHP yüzde 4.5, İyi Parti ise yüzde 3.1 oy alıyor.

İzmir

Olası bir genel seçimde İzmir'de de AKP-MHP toplamı yüzde 1,5 oranında oy kaybediyor.

secimanketi.tv'de yer alan PİAR Araştırma sonuçları için tıklayın