-''Pi sayısı'' yanlış iddiası ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Demir çelik sektöründen emekli olan Bekir Özmen, matematiğin bel kemiklerinden olan pi sayısının yanlış olduğunu iddia etti. Teknik bir kitap yazarken pi sayısının yanlış olduğu düşüncesine varan Özmen'in çalışmasına göre '3,14159265'' olarak bilinen pi sayısı ''3,1426968'' olarak görülüyor. Özmen, matematik ile amatör olarak uğraştığını, demir çelik sektöründe uzun yıllar çalıştığını ve 1998-1999 yılları arasında teknik bir kitap yazarken ilginç bir durumun dikkatini çektiğini söyledi. Kitap yazarken bir durumun kendisini meraklandırdığını anlatan Özmen, ''Orada anladım bu pi sayısının yanlışlığını. Üzerinde yoğun çalıştım. Gazi Üniversitesi'nde, İzmir'deki üniversitelerde bunu tartıştım. Benim çalışmamı beğendiler. Ancak tatmin olmadılar. Ama ben de aslında biraz şüpheliydim. Ama şimdi bazı verilerle beraber artık bunu netliğe kavuşturdum'' dedi. Kitabı 2005 yılında yayımladığını ifade eden Özmen, daha sonra da pi sayısı üzerindeki çalışmasına devam ettiğini belirtti. Pi sayısının ''3,14159265'' olduğunu anımsatan Özmen, kendi bulduğu sayının ise ''3,1426968'' olduğunu kaydetti. Özmen, konuyla ilgili çalışmasını şöyle özetledi: ''Yeni bulduğum pi sayısının kanıtının bir tanesi de şu: eski trigonometrik fonksiyonlar, kullanılan pi sayısına göre uygun değil. Örneğin 90 derecenin sinüsünü, 60 derecenin sinüsüne böldüğümüz zaman 1,154700538 rakamı çıkıyor, doğrusu da bu. Ancak mevcut trigonometrik fonksiyonlarda bu aradaki katsayı çarpımlarını işleme koyduğunuz zaman bu rakamdan daha değişik rakam çıkıyor ki bu da yanlış. Bu da eski pi sayısının yanlışlığını kanıtlıyor. Bu da bir detay. Aynı şekilde 60 derecenin sinüsünü 30 derecenin sinüsüne böldüğünüz zaman çıkan rakam eski pi sayısına göre farklı. Yeni pi sayısına göre doğru olan da o zaten. Eski trigonometrik fonksiyonlardan sinüslerin 90, 60, 30 dereceleri doğru. Aradakilerde farklılık var. Bunların yeni pi sayısına göre düzeltilmesi gerekiyor.'' Yeni bulduğunu öne sürdüğü pi sayısına ilişkin çalışmasını notere de onaylattığını dile getiren Bekir Özmen, ''Ancak bazı profesörleri tartışırken tatmin edememiştim. Oysaki şimdi tatmin edecek durumdayım. İspatlamış durumdayım. TÜBİTAK'a da dün belgeleri verdim'' dedi. Bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen matematik sabiti olan pi, ismini, Yunanca ''çevre'' sözcüğünün ilk harfi olan π'den aldı. ''Arşimet sabiti'' veya ''Ludolph sayısı'' olarak da bilinen pi sayısı, günlük kullanımda basitçe 3, 3,14 veya 3,1415 olarak ifade edilmesine rağmen gerçek değeri ''3,14159265'' olarak ortaya konuldu.