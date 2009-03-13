Photoshoplu üniversite!

Ortada henüz bir üniversite yok, ancak, photoshopla hazırlanıp dağıtılan tanıtım broşürleri var.



Ekşiler İnşaat'ın sahibi Hızır Ekşi, resmi başvurusu henüz YÖK tarafından kabul edilmeyen T.C. 29 Ekim Üniversitesi'nin tabelasını photoshop yöntemiyle İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin tabelasıyla değiştirdi. Bina sahibi de olan Ekşi, henüz var olmayan üniversitesi için tanıtım broşürleri bile bastırdı.



Yenişafak gazetesinin haberine göre başvurusu henüz Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilmeyen T.C. 29 Ekim Üniversitesi için hileli tanıtım broşürleri hazırlayıp dağıtan Ekşioğlu Kardeşler İnşaat'ın sahibi Hızır Ekşi'nin, bununla da yetinmeyip başka üniversitelerde eğitim veren akademisyenleri de broşüre eklediği ortaya çıktı. Gazetecilerin konuyla ilgili görüşme taleplerini reddeden Ekşi, soruları cevapsız bıraktı.



Ekşi, yapmayı planladığı üniversitenin izni için, hiçbir binası, kompleksi ve akademik kadrosu olmadan YÖK'e resmi başvuruda bulundu. Ekşi, aynı zamanda bina sahibi olduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni, henüz başvuru safhasında olan YÖK'ten ve Bakanlar Kurulu'ndan izni alınmamış bulunan kurmayı düşündüğü 29 Ekim Üniversitesi gibi gösterdi. Üsküdar'da bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin binasının fotoğrafında photoshop yöntemiyle değişiklik yaparak, tabelada bulunan 'T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi' ibaresini 'T.C. İstanbul 29 Ekim Üniversitesi' olarak değiştirdi.



Eğitim kadrosu şişirilmiş



Konuyla ilgili olarak YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, üniversite başvurusunun İstanbul'da bir vakıf üzerinden yapıldığını, dosyanın YÖK Genel Kurulu'nda görüşüldüğünü ve henüz bir kararın alınmadığını bildirdi.



Broşürde yer alan skandallardan bir diğeri ise farklı üniversitelerde görev yapan öğretim üyesi ve akademisyenlerin isimlerinin sanki kendileriyle anlaşılmış gibi gösterilip broşürde kendi öğretim elemanları olarak tanıtılması.



İsimlerini kendilerinden habersiz bir şekilde yeni açılacak bir üniversitenin tanıtım broşüründe gören bazı öğretim üyeleri durumu şaşkınlıkla karşılayarak, bunun bir suç teşkil ettiğini ifade ettiler. Ayrıca broşür dikkatli incelendiğinde öğretim elemanlarının yer aldığı fakülte bölümlerinde üniversite bünyesine katıldıkları iddia edilen bazı akademisyenlerin adlarının iki-üç yerde kullanılarak listenin kalabalık gösterilmeye çalışıldığı görülüyor. Öte yandan, dışı kırmızı renk olan korsan broşürün arka kapağına '29eu.edu.tr' yazılı bir internet adresi bulunuyor ancak internette yazıldığında böyle bir adresin de mevcut olmadığı anlaşılıyor. Uzmanlar, bunun da ayrı bir şuç teşkil ettiğini ifade ederken, resmi bir sıfata kavuşmamış hiçbir üniversite için için böyle bir adres alınamayacağını aktardılar.



Öğretim elemanlarının adı

iki yerde birden geçiyor



Bu arada Hızır Ekşi'nin üniversite izni için YÖK'e sunduğu dosyanın, YÖK eski Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in vekili olan Prof. Dr. İsa Eşme ve üyelerden Prof. Dr. Necip Yüzbaşıoğlu tarafından imtiyazlı bir biçimde YÖK'te kabul ettirilmeye çalışıldığı iddia edildi. Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu'nun ismi, Ekşi'nin 29 Ekim Üniversitesi katalogunda Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanları bölümünde iki yerde birden geçiyor.



Akademisyenlerin haberi yok!



Broşürde '29 Ekim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı' olarak adı geçen İstanbul Kültür Üniversitesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Broşürü ilk defa duyduğunu belirterek, İzinsiz bir şekilde adımın tanıtım broşüründe kullanılması yanlış" dedi. Dr. Nurgül Yavuzer ise "Bir yanlışlık yapılmış olabilir” dedi.







