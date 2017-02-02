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Yaşam

Photoshop'lu belgeyle Sağlık Bakanlığı'nda 'uzman yardımcısı' oldu

Savcı, 'uzman yardımcısı'nın 'FETÖ' dahil diğer örgütlerle bağlantısı olup olmadığını araştırıyor

02 Şubat 2017 10:17

2015’te Sağlık Bakanlığı’nda uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Ayşe S.'yle ilgili olarak 1 yıl sonra, "usulsüz memur olduğuna" dair bakanlığa bir ihbar geldi. Genç kadın, sahtekârlığını hâkimlik sorgusunda anlattı. Buna göre, Ayşe S., Photoshop’la oynadığı belge ile şişirdiği puanlarla Sağlık Bakanlığı’nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Hâkimlik sorgusunda suçunu itiraf eden Ayşe S., "İşlediğim suçtan dolayı pişmanım, oluşan zararı gidermeye hazırım. Tutuklanmamayı talep ediyorum" dedi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara’da, 1987 doğumlu Ayşe S.’nin 1 yıl önce sahte belge düzenleyerek memur olduğu ortaya çıktı. Ayşe S.’nin 51 olan YDS puanını 93’e, 70 olan KPSS puanını da 97.8’e çıkardığı belirlendi.

Ayşe S., Photoshop’la oynadığı belge ile şişirdiği puanlarla Sağlık Bakanlığı’nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Hâkimlik sorgusunda suçunu itiraf eden Ayşe S., “İşlediğim suçtan dolayı pişmanım, oluşan zararı gidermeye hazırım. Tutuklanmamayı talep ediyorum” dedi.

Ancak “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından tutuklandı. Savcı, Ayşe S.’nin 'FETÖ' dahil diğer örgütlerle bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Savcılıkta reddetti

Ankara’da önemli bir sahtecilik olayı aydınlatıldı. Özel bir üniversitenin sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olan Ayşe S., Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda Eylül 2015’te göreve başladı. 1 yıl kadar bu görevini sürdüren Ayşe S. hakkında, Sağlık Bakanlığı’na bir ihbar ulaştı.

İhbarda, Ayşe S.’nin usulsüz bir şekilde memur olduğu belirtiliyordu. Bu gelişme üzerine hakkında idari tahkikat başlatılan Ayşe S., Eylül 2016’da açığa alındı. Bakanlığın bildirimi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı. Savcılık, ÖSYM’den Ayşe S.’nin sınav sonuçlarını isteyince gerçek ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşe S., önceki gün Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren Ayşe S., suçlamaları reddetti. Savcı, Ayşe S.’yi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez tarafından sorgulanan Ayşe S., konuşmak istediğini belirtti ve suçunu itiraf etti.

"Pişmanım" dedi

Sağlık Bakanlığı’nda ürün denetmen yardımcısı olarak Eylül 2015’te işe başladığını anlatan Ayşe S., şunları anlattı: “Kuruma başvururken, 2014 KPSS Lisans ve 2013 YDS Sonbahar sonuç belgelerini vermiştim.

Ben bunları, bilgisayarımda PDF formatında değiştirip atanmama yardımcı olacak şekilde değiştirdim. KPSS puanım 70’ti, 90 küsura (97.8) çıkardım. YDS puanım 51 idi. Onu da 93’e çıkardım.

Daha sonra Kızılay’da bulunan bir internet kafeden bu sonuç belgelerinin renkli çıktılarını aldım. Mülakata çağrıldım, atamam yapıldı. Bilmediğim bir kişinin şikâyeti ile bu durum anlaşıldı. 2016’da eylül ayında açığa alındım.

İşlediğim suçlardan dolayı pişmanım.” Mahkeme, “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından Ayşe S.’yi tutukladı. Şüphelinin memurluktan da ihraç edildiği öğrenildi.

"Örgütlü faaliyet" şüphesi ile de araştırma yapılacak

Savcılığın, Ayşe S.’nin 'FETÖ' dahil diğer örgütlerle bağlantısı olup olmadığını araştırdığı öğrenildi. Eylemin örgütlü bir faaliyet olabileceğini de değerlendiren savcılık, benzer yolla kamuya giren kişilerin olup olmadığını da araştırdığı belirtildi. Ayşe S.’nin, tüm diğer sınavlarının da mercek altına alındığı öğrenildi. Başvuru sırasında resmi makamların bir ihmalinin olup olmadığı da araştırılacak. Ayşe S.’nin sosyal medya hesaplarında çok sayıda üniversitenin değişik bölümlerinde eğitim gördüğüne dair bilgilerin yer alması da dikkat çekti.

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Ayşe Shakimlik sorgusunda

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