Phoenix zorlanmadı



Phoenix Suns deplasmanda New jersey Nets'i 114-86 mağlup etti.





Konuk ekipte 6 üç sayı denemesinde de başarı sağlayan Raja Bell 22 sayı - 2 asist - 2 ribauntla başrolü oynadı. Yüzde 63 saha içi isbaetiyle oynayan Suns'ta, 6 oyuncu daha çift hanelere ulaşırken, Shaquille O'Neal 18 sayı - 6 ribaunt, Amare Stoudemire da 14 sayı - 5 ribaunt ile katkı yaptılar.



Üst üste ikinci yenilgisini alan ev sahibi Nets'te ise Vince Carter 19 sayı - 5 asist - 3 ribaunt, Jianlian da 15 sayı - 8 ribauntluk performans sergilediler.



