T24 LogoT24 Logo
Spor

Phillip Cocu'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

"İstanbul'a aşık olduk"

13 Aralık 2018 16:57

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesheden Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, taraftarlara, futbolculara, kulübe ve Ali Koç'a teşekkür etti.

Hollandalı çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümle bugün karşılıklı olarak anlaştık. Taraftarlara, futbolculara, kulübe ve Sayın Ali Koç'a minnettarlığımı belirtmek isterim. Ne yazık ki imkanlar dahilinde kulübü hak ettiği yere getiremedik. Görev sürem kısa olmasına rağmen kulübe ve İstanbul'a aşık olduk" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

fenerbahçephillip cocuvedamesaj
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24