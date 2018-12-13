Phillip Cocu'dan Fenerbahçe'ye veda mesajı

Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesheden Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, taraftarlara, futbolculara, kulübe ve Ali Koç'a teşekkür etti.



Hollandalı çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümle bugün karşılıklı olarak anlaştık. Taraftarlara, futbolculara, kulübe ve Sayın Ali Koç'a minnettarlığımı belirtmek isterim. Ne yazık ki imkanlar dahilinde kulübü hak ettiği yere getiremedik. Görev sürem kısa olmasına rağmen kulübe ve İstanbul'a aşık olduk" ifadelerini kullandı.