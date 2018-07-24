Phillip Cocu: Kendimize güveniyoruz, turu geçebileceğimize inanıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Portekiz ekibi Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesini değerlendirdi. Kurada güçlü bir rakip çektiklerini belirten Cocu, ''Kendimize güveniyoruz. Turu geçebileceğimize inanıyoruz'' diye konuştu.

FB TV'ye konuşan Cocu'nun eşleşmeyle ilgili açıklamaları şöyle:

''Güçlü bir rakip çektik. Şampiyonlar Ligi alışkanlığı olan orası olamazsa Avrupa Ligi tecrübesi olan bir rakip çektik. Zor bir kura diyebilir ama iyi tarafı ilk maçı deplasmanda oynayacağız. Portekiz'de amacımız, İstanbul'da taraftarımız ile oynayacağımız maça avantajlı bir sonuç almak olacak.''

''Kesinlikle ilk maça kadar hazır olmak zorundayız. Artık bu maçların tarihleri de yaklaşıyor. Bu maça kadar en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Benfica ilk maçta iyi bir sonuç almak isteyecektir. Fakat buradan iyi bir sonuç almaları kolay olmayacaktır. Kendimize güveniyoruz. Turu geçebileceğimize inanıyoruz.''