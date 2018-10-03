Phillip Cocu: İstifa konusunda söyleyeceğim bir şey yok

Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu ve milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Cocu, sarı-lacivertlilerin kötü performansından dolayı sıkça gündeme gelen istifa iddiaları için "Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok çünkü böyle bir şey gerçekleşmedi" dedi.

"Hayal kırıklığıydı"

Son haftalarda alınan kötü sonuçlarla ilgili konuşan Philip Cocu, "Ligdeki pozisyonumuz kesinlikle kabul edilemez. Hiç kimse mutlu değil. Buradan çıkmak istediğimiz göstenmeliyiz. Son karşılaşmada yaşadığımız yüksek bir hayal kırıklığıydı. Taraftarlara yüksek bir skor almak istediğimizi gösteremedik. Biz taraftarlarımıza istediğimiz skoru alabilmek için elimizden geleni yaptığımızı göstermek istiyoruz. Bunu yapamadık. Yarın bunları göstermek istiyoruz. Perşembe ve pazar günü iç saha maçlarımız var. Bu maçlarda değişimi göstermek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Martin Skrtel'in son durumu

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Martin Skrtel'in durumu ve Spartak Trnava ile ilgili görüşleri hakkında konuşan Cocu, "Skrtel döndü. Tekrar aramıza katılmasından dolayı mutluyuz. Varlığı bu takım için önemli. Döndüğü için gerçekten mutluluk yaşıyoruz. Spartak Trnava Anderlecht gibi bir takımı mağlup etti. Kalitelerini gösterdiler. Onları izlerken takım ruhu yaydıklarını gördüm" ifadesini kullandı.

İstifa iddialarına yanıt

Phillip Cocu, Ali Koç'un istifa etmesini istediği iddialarına yanıt olarak, "Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Böyle bir şey gerçekleşmedi çünkü. Comolli ile de irtibat halindeyiz. Bu yolculukta olanlar hepimizi etkiliyor. Kendi aramızda çok konuşuyoruz. Tek söyleyebileceğim bu" dedi.

"Bir çıkış yakalarız diye ümit ediyorum"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hasan Ali Kaldırım,

Spartak Trnava mücadelesinin, Dinamo Zagreb maçından sonra daha da önem kazandığını söyledi.

Avrupa Ligi'ne iyi başlayamadıklarını ve iç sahada oynayacakları mücadeleyi mutlaka kazanmaları gerektiğini belirten Hasan Ali, "Bulunduğumuz durumun farkındayız. Bu durumu çözebilmek için hepimizin biraz daha fazla takım halinde sorumluluk alması gerekiyor. Her şeyin farkındayız, bu tip durumlarda çok konuşmak bir şeyi değiştirmiyor. Ümit ediyorum ki yarın takım halinde sahada konuşacağız. Takım halinde reaksiyon vererek, bir çıkış yakalarız diye ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Futbolcuların aralarında performans olarak bir üst seviyeye çıkmaları gerektiğini konuştuğunu dile getiren Hasan Ali, şunları kaydetti:

"Bu bir takım oyunu. Daha fazla sorumluluk almamız lazım. Yeni bir yapılanma içindeyiz. Başlarda bu sürecin sancılı olacağını biliyoruz ama şu anda bulunduğumuz durum çok farklı. Fenerbahçe genlerinde böyle başlangıçlar veya arka arkaya mağlubiyetler olamaz. Onun için daha iyi takım olmamız, birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. İnşallah yarın da bir başlangıç yaparız. Kişisel performans olarak kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum. Kendi üzerime düşeni yapıyorum"

