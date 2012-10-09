Philips'den yeni kablosuz telefon

Philips, farklı ve dikkat çeken kablosuz telefon olan Mira'yı kullanıcılarına sundu. Diğer ev telefonlarından farklı olarak, rahat ve dayanıklı ahize kulaklıkları, parlak, parmak izine karşı korumalı özelliklere sahip. Bunun yanında bünyesinde barındıran diğer bir özelliği de, her iki taraftan da şarj edilebilen ahizeyi ve kalibrasyonulu tuş takımına sahip olması.

log.com.tr'nin haberine göre; 4,1 cm’lik 2 satırlı grafik ekrana sahip cihazda 100 isimlik telefon defteri, 10 adet polifonik zil sesi, 16 saate kadar konuşma süresi ve 250 saate kadar bekleme süresi bulunuyor. Örtülü kablolar ve dahili kablo kılavuzu, karmaşıklığın ortadan kalkmasına ve kabloların daha az yer kaplamasına olanak sağlıyor. ECO+ modu etkinleştirildiğinde sıfır güç emisyonuna sahip kablosuz telefon beyaz ve koyu gri renk seçenekleriyle 149,90 TL’ye Türkiye’de satışa sunulmuş durumda.