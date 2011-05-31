-PHILIPS MİLYONLARCA SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ TOPLAYACAK AMSTERDAM (A.A) - 31.05.2011 - Hollandalı elektronik devi Philips, yangın riski nedeniyle milyonlarca saç kurutma makinesini toplayacak. Dünyanın en büyük aydınlatma üreticisi ve Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği üreticisi Philips'in sözcüsü Steve Klink, Güney Kore'de müşterilerin saç kurutma makinesiyle ilgili güvenlik vakası şikayetinde bulunduğunu ve yapılan incelemede saç kurutma makinesindeki hatalı bir parçanın, makinenin prize takılı bırakılırsa aşırı ısınmasına yol açabileceğini tespit ettiklerini açıkladı. Açıklamada, ''cihaz kapatılsa ve kullanılmasa bile yangın çıkması gibi potansiyel tehlike söz konusu olduğu'' belirtildi. Klink, 2006 ve 2011 yılları arasında üretilen ve bütün dünyada satılan beş farklı katlanabilir tipte saç kurutma makinesini toplayacaklarını ve güvenlik riskinin ''çok düşük'' olduğunu belirtti. Şirketin gelecek haftalarda saç kurutma makinelerini toplayacağı ve değiştireceği belirtilirken, bunun şirkete maliyetinin ne olacağına ilişkin bilgi verilmedi.