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Ekonomi

Philips 57 milyon Euro zarar etti

15 Nisan 2009 12:51

Küresel ekonomik kriz Hollandalı elektronik devi Philips'i olumsuz etkiledi.

Şirket yaptığı açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde 57 milyon Euro zarar ettiğini, ancak tekrar personel çıkarmayacağını bildirdi. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 294 milyon Euro kâr etmişti.

Dünyanın en büyük aydınlatma malzemeleri ve Avrupa'nın en büyük elektronik üreticisi Philips'in, bu yıl ilk çeyrekte satışları yüzde 17 düşerek 5,1 milyar Euro oldu.

Ayrıca sağlık teçhizatları üreticisi üç büyük şirketten biri olan firma, ilk çeyrekte maliyetlerinin azaldığını ve bu yıl sonunda 500 milyon Euro tasarruf etmeyi beklediğini bildirdi.

Philips üst yöneticisi Gerard Kleisterlee, "Philips'in bu durgunluktan güçlü bir şirket olarak çıkacağından emin olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Şirketin zarar etmesine küresel ekonominin kötüleşmesi ve firmanın ürünlerine olan talebin düşmesinin yol açtığı, ikinci çeyrekte de düzelme beklenmediği ifade edildi.

Philips, geçen yıl son çeyrekte istihdam ettiği 121 bin kişiden 7,000'inin işine, bu çeyrekte de 5,600 personelin işine son verdi.

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