Philip Morris Sabancı'dan TAPDK'ya yanıt

T24- Philip Morris Sabancı, sigara üzerindeki vergi artışı sonrasında sigara tüketiminin azalmadığını, kayıt altından kayıt dışına çıktığını bildirdi.





Şirket, “Yılın ilk üç ayında sigara satışlarında ’ciddi düşüş’ sağlandığı” söylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.





Açıklamada, 31 Aralık 2009’da sigara üzerindeki vergi artışı sonrasında sigara tüketiminin azalmaktan ziyade, kayıt altından kayıt dışına çıktığı belirtildi.





Bağımsız pazar araştırmalarının da vergi ödemeyen sahte/kaçak gibi sigara tüketiminin ciddi oranda artığı görüşlerini destekler sonuçlara işaret ettiği, IPSOS KMG’nin araştırma sonuçlarının Mart 2010’da, Aralık 2009’a oranla vergi ödenmeyen sigaraların payında yüzde 53 artış gösterdiği kaydedildi.





Kişi başı milli gelir baz alınarak yapılan kıyaslamalarda Türkiye’nin, vergi zammı sonrasında “Avrupa’nın en pahalı sigarasını satar duruma geldiği”ne yer verilen açıklamada, şöyle denildi:





“Satın alma gücünü aşan fiyatlar, kayıtlı sigara pazarını daraltırken, kaçak ve sahte sigara ticaretini canlandırabilmektedir. Kayıt altındaki bir ekonominin giderek kayıt dışına itilmesi ise endişe verici bir durumdur. Bu durum devletimizin uygulamaya çalıştığı sağlık, gelir ve milli güvenlik politikaları ile uyumlu olmayan bir durum meydana getirmektedir. Vergi ödenmeyen ürünler nedeniyle devlet ciddi bir vergi kaybına uğramaktadır. Öte yandan Türkiye’de yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ülke vergi gelirinin yüzde 8’ini karşılayan yabancı sermayeli üretici firmalar için pazar, öngörülebilirliğini kaybetmektedir. Sahte ve kaçağın artması yasal üreticileri iş kaybına uğratırken, 160 bin perakendecinin işlerinin de bu durumdan etkilenmesi söz konusu olabilmektedir.





Sigarada aşırı ve ani vergi artışları, devletin sağlık politikası açısından da uyumlu değildir. Bugün pazarda artık 2-2,5 liradan başlayan fiyatlarda yasal olmayan tütün mamulleri bulunmaktadır. Bu denli ucuz fiyatlı ürünlerin pazarda bulunması maalesef 18 yaşın altındaki gençlerin de sigaraya erişimini kolaylaştırmaktadır. Öte yandan bu ürünler herhangi bir kontrol, denetim ve regülasyona tabi değildir. Sahte, kaçak gibi yasal olmayan sigara ticaretinin engellenmesine yönelik tedbirlerin alınması gerekliliğine inanıyoruz.” (milliyet)