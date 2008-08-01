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Spor

Philadelphia Royal Ivey ile imzaladı

NBA'de Philadelphia 76'ers'ın, serbest oyunculardan Royal Ivey ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Los Angeles Clippers'ın yıldızı Elton Brand ile kadrosunu güçlendiren Philadelphia 76'ers, geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks forması giyen oyun kurucu Royal Ivey'i renklerine bağladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan 76'ers'ın başkanı Ed Stefanski, "Royal Ivey'i kadromuza ekleyebildiğimiz için çok mutluyuz. Onun çok yönlülüğünün, oyun kurucu oynayabilme özelliğinin ve savunma gücünün kadromuza derinlik katacağını düşünüyoruz" dedi.

NBA'de dördüncü sezonunu tamamlayan Ivey, 2007-2008 sezonunda 75 maçta forma giydi ve 5.6 sayı – 2.1 asist - 1.6 ribaunt ortalamaları ile kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaştı.

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