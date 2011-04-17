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Dünya

Philadelphia Orkestrası iflas etti

ABD'nin dünyaca ünlü Philadelphia Orkestrası, iflas bildiriminde bulunuyor.

17 Nisan 2011 03:00

T24 - ABD'nin dünyaca ünlü Philadelphia Orkestrası, iflas bildiriminde bulunuyor.

11 yıllık tarihin sonu
Orkestranın Yönetim Kurulu Başkanı Richard Worley, kurulda bugün yapılan duygusal toplantının ardından, Philadelphia kentindeki bir federal iflas mahkemesine konkordato başvurusunda bulunma kararı aldıklarını duyurdu.     
        
Worley, orkestranın nakit sıkıntısı içinde olduğunu ve bütçe açığını kapatmaya çalıştığını belirtti.
        
Ancak yetkililer, konkordato başvurusuna karşın orkestranın konserlerine ve ticari faaliyetlerine devam edeceğini ve 111 yıllık tarihi bulunan, ABD'nin en iyi orkestralarından biri olarak kabul edilen Philadelphia Orkestrası'nı kurtarmak amacıyla bir bağış kampanyasının başlatılmasının planlandığını kaydetti.


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