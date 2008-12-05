Phil Collins'in kızı kapaklara çıktı

In Style dergisinin gelcek sayısı için kamera karşısına geçen şarkıcısı Phil Collins'in kızı Lily Collins, utangaç tavırları ve büyüleyici güzelliğiyle derginin hem kapağına hem de röportaj bölümüne konuk olacak. 19 yaşındaki Li'l, babasından dolayı şimdiden büyük bir üne kavuştu.



Güney carolina eyalt üniversitesinde televizyon gazeteciliği okuyan Lily "Geleceğin Hollywood'unun sesi olmak istiyorum" diyor. Şu anda Çocuk kanalı Nikolodeon da sunuculuk yapan Lily, modellik ve üniversite öğrenciliğini de bir arada götürüyor.

İleriye dönük olarak tarihin en genç tartışma programı sunucusu olmak istediğini dile getiriyor.



Babasıyla gurur duyuyor



İlk defa bir İngiliz dergisi için kamera karşısına geçtiğini belirten genç kadın, Phil Collins'in kızı olmaktan gurur duyduğunu da her fırsatta dile getiriyor.