Phelps'i yakından tanıyalım



ABD'nin Baltimore kentinde 30 Haziran 1985'te dünyaya gelen Phelps, 6 yaşından itibaren yüzmeyle ilgilenmeye başladı.Ebeveynleri tarafından ''hiperaktif'' olarak nitelendirilen Phelps'i ilk keşfeden, ilk yüzme öğretmeni Bob Bowman oldu. 11 yaşında Bowman ile tanışan ve yüzme antremanlarına başlayan Phelps'in bu spora iyice merak sarması ''biraz sakinleşeceğini'' uman ailesini memnun etti.



Baltimore'lu çocuk, 2000 yılında, 15 yaşındayken ilk olimpiyat oyunları için Sydney'e gitti ve 1932'den beri Amerikan olimpiyat takımına seçilen en genç sporcu oldu.Burada 200 metre kelebekte yarışan Phelps, 5. oldu.Phelps, 16 yaşındayken 2001'de ABD'de 200 metre kelebekte 1.54.58 ile dünya rekoru kırdı. Bu, Phelps'in bugüne kadar kırdığı 29 dünya rekorundan ilki oldu.



Bu başarıyı daha ileri taşımak isteyen Phelps, Bowman ile saatlerce çalıştı. Phelps, idmanlara sabah 06.30'da başlıyordu ve haftada 6 gün antreman yapıyordu.Bowman, Phelps'i diğer yüzücülerden ayıran özelliği şöyle tanımlıyor: ''Yüzücülerin çoğu kendilerini iyi hissettiklerinde iyi yüzüyor. Michael, keyfi yerinde olsa da olmasa da iyi yüzebiliyor.''



Phelps, uzmanlara göre yüzme için mükemmel bir vücuda sahip. 1.93 metre boyunda ve 84 kilo ağırlığında olan Phelps'in kollarının açıklığı 2 metre. Phelps, bu özelliğiyle Los Angeles-1984 ve Seul-1988'de 3'ü altın 6 madalya kazanan ''Albatros'' lakaplı Alman yüzücü Michael Gross'a benzetiliyor.



Ailesi de yüzücü



Phelps ailesinde Michael kadar başarılı olmasalar da başka yüzücüler de bulunuyor.Phelps'in 2 kızkardeşinden küçük olan Hilary Phelps, küçük yaşlarda yüzmeyle ilgilenmesinden sonra bu sporu bırakmış.



Phelps'den 5 yaş büyük olan ablası Whitney de, 14 yaşındayken 1994'teki Dünya Şampiyonası'nda 200 metre kelebekte bronz madalya kazanmış. Whitney Phelps, 1996-Atlanta için yapılan ön elemelerde, en iyi ulusal zamana ve o dönem için dünyanın en iyi 3. derecesine ulaşmasına karşın finalde başarılı olamamış ve Atlanta'daki oyunlara katılamamış.



Bu başarısızlıktan psikolojik olarak çok olumsuz etkilenen Whitney Phelps, buna sırt ağrıları de eklenince yüzmeyi bırakmış.



Rap hayranı



Aileden yüzücü olan Phelps, sıkı bir Rap hayranı.Phelps'in mp3 çalarını, Pekin'deki yarışların başlamasına kısa süre kalana kadar elinden düşürmediği belirtiliyor.Phelps'in bu kadar başarısının yanında olumsuz olarak görülebilecek tek şey, 2004'te alkollü araç kullanırken yakalanarak gözaltına alınması.