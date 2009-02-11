Phelps'e 3 ay ceza



Amerika Yüzme Federasyonu, Michael Phelps'e 3 ay men cezası verdi. Federasyon, Phelps'in cezasının doping ile ilgili olmadığını, ancak ünlü yüzücüye sert bir mesaj verilmesi gerektiğini açıkladı.





Bir partide marihuana içerken çekilen fotoğrafları yayınlanan Michael Phelps, Uluslarası Olimipyat Komitesi ve Uluslararası Yüzme Federasyonu’nun desteğine karşın ceza aldı.



Bu iki kurum ünlü yüzücünün samimi özürünün yeterli olduğunu savunmuştu. Özellilikle FINA, Pekin'de 8 altın madalya kazanarak tarihe geçen Phelps'in yüzme sporunun popülerliği için büyük önem taşıdığını vurgulamıştı.



Ancak, Amerika Yüzme Federasyonu doping kurallarını ihlal etmese de gençlere örnek olan sporcuyu cezalandırarak sert bir mesaj vermeyi uygun gördü.



Phelps, İngiliz haftalık bulvar gazetesi News of the World'ün yayınladığı fotoğraftan sonra özür dilemiş, davranışından pişmanlık duyduğunu söylemiş ve, ''Bu yaptığım insanların benden beklediği bir şey değil. Üzgünüm. Hayranlarıma ve kamuoyuna bunun tekrarlanmayacağı sözü veriyorum'' demişti.



Phelps, 6 altın madalya kazandığı Atina Olimpiyatı'nın ardından, 19 yaşındayken alkollü otomobil kullanmaktan da suçlu bulunmuştu.



14 altın madalya ile modern olimpiyat tarihinin en başarılı sporcusu olan Michael Phelps'in bu krizi nasıl atlatacağı ise merak konusu... Şampiyon yüzücü, şimdiden güçlü sponsorlarından Kellogs'u kaybetti. Firma, şubat ayı sonunda Phelps'ten desteğini çekeceğini açıkladı.



