Phelps zaferi mayosuna borçlu!



Pekin Olimpiyatı’nın sekiz altın madalyalı yüzücüsünün kullandığı mayonun başarısı, uluslararası pazarda kriz yarattı, Nike artık profesyonel yüzücüler için üretim yapmayacağını duyurdu



Pekin Olimpiyatı’nda sekiz altın madalya kazanan ABD’li yüzücü Michael Phelps ve takım arkadaşlarının başarısı, mayo pazarında ‘krize’ yol açtı.



Dünyanın önde gelen spor malzemesi tasarımcısı ve pazarlayıcısı Nike, bundan böyle profesyonel yüzücüler için mayo üretmeyeceğini açıkladı. Bu yıl havuzlardan çıkan toplam 77 dünya rekorundan 72’sinin, Phelps’in de kullandığı Speedo’nun ‘Fastskin LZR Racer’ adlı yüksek teknoloji ürünü mayosuyla kırılmasının Nike’ın kararında etkili olduğu ileri sürüldü.

Bazı çevreler, Nike’ın bu pazardan çekilmesinin, 2012 Londra Olimpiyatları öncesinde, ABD’de domino etkisi yaratacağını düşünüyor. CNBC de geçen hafta Nike’ın bu kararının sinyallerini vermiş, gerekçe olarak da Speedo’nun, Pekin-2008’e damgasını vuran, NASA’nın yardımlarıyla ileri teknolojide ürettiği yeni mayosunu göstermişti.



Nike yalanladı



Nike ise pazardan, Speedo’nun bu başarısı nedeniyle çekildiği iddialarını yalanlayarak, “Firmamız, üniversiteler ve perakendeci müşterilerimiz için mayo üretmeye devam edecek, ancak dünyanın önde gelen yüzücüleriyle çalışan Speedo gibi markalarla yarışmayacak” denildi.

1972 yılında ABD’nin Oregon eyaletinde kurulan Nike, bir süre önce 2011 yılına kadar 6 ana kategoride (koşu, futbol, basketbol, erkek ve bayan eşofman takımları ile spor kıyafetler) 16 milyar euroluk gelir elde etmeyi amaçladığını bildirmişti.



