T24 LogoT24 Logo
Spor

Phelps geçilmeye alıştı

18 Mayıs 2009 15:16


Pekin'in geçilmez yüzücüsü Phelps, ülkesindeki yarışlarda peş peşe ikinci yenilgisini 100 serbestte Fransız Bousquet'ye karşı aldı

Pekin'de 8 altın madalyayla bir rekora imza atan ABD'li yüzücü Michael Phelps iki gün üst üste ikinci kez geçildi. Ülkesinde Charlotte'ta yapılan yarışlarda Phelps 100 sırtüstünden sonra 100 serbestte de ikinci sırada yer aldı.

100 metre serbestte Phelps, 50 serbestin dünya rekortmeni Fransız Frederick Bousquet'nin arkasında kaldı. Yarışı hep önde götüren Bousquet 48.22 ile zafere ulaşırken Phelps 49.04 ile ikinci oldu. Marihuana kullanırken fotoğrafı çekilen Phelps'in cezası 5 Mayıs'ta bitmişti.

Phelps, "Beni sinirlendiren dönüşlerim ve finişim. Yaptığım dereceden memnunum ama bitirişim rezaletti. Üzerind eçalışmam gereken küçük noktalar var. Ama genel olarak iyi bir şampiyonaydı" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24