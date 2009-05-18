Phelps geçilmeye alıştı



Pekin'in geçilmez yüzücüsü Phelps, ülkesindeki yarışlarda peş peşe ikinci yenilgisini 100 serbestte Fransız Bousquet'ye karşı aldı



Pekin'de 8 altın madalyayla bir rekora imza atan ABD'li yüzücü Michael Phelps iki gün üst üste ikinci kez geçildi. Ülkesinde Charlotte'ta yapılan yarışlarda Phelps 100 sırtüstünden sonra 100 serbestte de ikinci sırada yer aldı.



100 metre serbestte Phelps, 50 serbestin dünya rekortmeni Fransız Frederick Bousquet'nin arkasında kaldı. Yarışı hep önde götüren Bousquet 48.22 ile zafere ulaşırken Phelps 49.04 ile ikinci oldu. Marihuana kullanırken fotoğrafı çekilen Phelps'in cezası 5 Mayıs'ta bitmişti.



Phelps, "Beni sinirlendiren dönüşlerim ve finişim. Yaptığım dereceden memnunum ama bitirişim rezaletti. Üzerind eçalışmam gereken küçük noktalar var. Ama genel olarak iyi bir şampiyonaydı" dedi.