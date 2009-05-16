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Spor

Phelps 2 altın ile döndü

2008 Pekin Oyunları'nda 8 altın madalya kazanan Michael Phelps, 3 aylık men cezasının ardından yarışlara geri döndü.

16 Mayıs 2009 03:00


2008 Pekin Oyunları'nda 8 altın madalya kazanan Michael Phelps, 3 aylık men cezasının ardından yarışlara geri döndü. Phelps, madalya koleksiyonuna 2 altın daha ekledi.

Amerikalı yüzücü Michael Phelps, ülkesinin Charlotte kentindeki ultra-swim buluşmasında eski günlerini aratmadı.

Phelps, marijuana kullanırken görüldüğü fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından, Amerika Birleşik Devletleri Yüzme Federasyonu tarafından 3 ay men cezasına çarptırılmıştı.

Antrenmanlara henüz 2 ay önce geri dönen Phelps, Charlotte'da önce 200 metre serbest stil yarışını kazandı. Bundan 50 dakika sonra ise 100 metre kelebekte zafere ulaştı. Her 2 finalde de kendine ait 3 yıllık turnuva rekorlarını geliştirdi. 200 metre serbest stil yarışını bir dakika, 46.02 saniyede tamamladı. 100 metre kelebek yarışını ise 51.72 saniyelik derece ile kazandı.

14 olimpiyat madalyası sahibi Phelps'in Roma'da, temmuz ayında başlayacak Dünya Şampiyonası'nda nasıl bir performans sergileyeceği de merak konusu.

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