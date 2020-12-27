Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısı İtalya'ya ulaştı; ilk aşı bir hemşireye yapılacak

İtalya sınırından giriş yapan Pfizer-Biontech Covid-19 aşısının ilk sevkiyatı, güvenlik güçlerinin eşliğinde başkent Roma'ya ulaştı. İlk aşılamanın bugün bir hemşireye yapılması bekleniyor.

Dün İtalya sınırından giriş yapan Pfizer-Biontech Covid-19 aşısının 9 bin 750 dozluk ilk sevkiyatı, güvenlik güçlerinin eşliğinde başkent Roma’da bulunan Lazzaro Spallanzi Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Ensütitüsü’ne ulaştı.

İtalya’da bugün ilk Covid-19 aşısının vurulması beklenirken, ilk aşı Spallanzi Enstitüsü’nde 29 yaşındaki huzurevi hemşiresi Claudia Alivernini’ye yapılacak. Enstitü’ye ulaşan aşıların bir kısmı ise Pratica di Mare Askeri Havaalanı’na nakledildi. Aşılar buradan ülkedeki 21 farklı noktaya dağıtılması planlanıyor.

İtalya, Covid-19 aşısı programının ilk etabında 1 milyona yakın sağlık çalışanın 2021 Ocak ayı içerisinde aşılanmayı planlıyor. Aşılamada acil ve yoğun bakım servisleri ile hastanelerin enfeksiyon bölümlerinde çalışanlara öncelik verilecek. Bir sonraki aşamada ise huzurevlerinde kalan yaşlılar aşılanacak. İlk etabın tamamlanmasının ardından aşılamalar yaş ve risk gruplarına göre yapılmaya devam edecek.