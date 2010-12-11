-PFIZER: DAVALAR ANLAŞMAYLA ÇÖZÜMLENDİ İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Pfizer, Wikileaks'ın şirkete yönelik iddialarıyla ilgili olarak, hem Nijerya Federal Hükümeti hem de Kano eyaleti tarafından açılan Trovan davalarının 2009'da karşılıklı anlaşmayla çözümlendiğini, Pfizer'in, Nijerya Federal Hükümeti ile karşılıklı anlaşmaya vardığını bildirdi. Wikileaks'ta yayımlanan ve bazı basın yayın organlarında da yer alan, ilaç devi Pfizer'ın Nijerya'da aleyhine açılan bir davayla ilgili iddialarına ilişkin şirketten yazılı bir açıklama yapıldı. Pfizer'ın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: ''Pfizer, Nijerya'daki Amerikan Elçiliği'nin federal hükümetin davalarıyla ilgili herhangi bir belgesini görmemiştir ve şirketin eski Adalet Bakanı ile ilgili müfettiş tuttuğu düşüncesi kesinlikle doğruyu yansıtmamaktadır. Pfizer Inc'in Kasım 2009'da Amerika'da yaptığı 10-Q bildiriminde açıklandığı gibi; Nijerya'yla yapılan anlaşma gereği, şirket aleyhindeki kamu ve ceza davaları düşürülmüştür. Pfizer, 1996 yılında yapılan çalışmasıyla ilgili herhangi bir suistimal ya da yükümlülüğü kesinlikle reddetmektedir. Şirket, Nijerya Federal Hükümeti'nin Trovan davasıyla ilgili hukuki ücret ve masraflarını ödemeyi kabul etmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde, ödeme Nijerya'da federal hükümetin davaya bakan avukatına yapılmış ve Nijerya Federal Hükümeti'ne kesinlikle hiçbir ödeme yapılmamıştır. Genel uygulama gereği anlaşma, her iki tarafın da kabul ettiği standart bir gizlilik anlaşması kapsamındadır.''