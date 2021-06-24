Pfizer, aşısının Delta varyantına karşı etkinliğini yüzde 90 olarak açıkladı

BioNTech ile beraber Koronavirüs aşısını geliştiren Pfizer’dan aşılarının Delta varyantına karşı etkinliğinin yüzde 90 olduğu açıklandı.

Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, geliştirdikleri Koronavirüs aşısını İsrail’de tespit edilen 200 Delta varyantı vakasında denediklerini açıklarken, “Aşımız bu varyantı önlemede yaklaşık yüzde 90 etkili” diye konuştu.

Yerel yayın organı Army Radio'ya verdiği demeçte Rappaport, "Bugün sahip olduğumuz veriler, laboratuvarda yaptığımız araştırmalardan gelen verileri içeriyor” derken, “Veriler aşımızın Delta varyantını önlemede yaklaşık yüzde 90 etkili olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.

200 vaka incelendi

NTV'de yer alan habere göre; Hint varyantı olarak adlandırılan Delta varyantının, İngiliz varyantının yerini aldığını belirten Rappaport “Yapılan denemelerin İsrail’de tespit edilen 200 Delta varyantı vakasını içerdiğini” aktardı.

İsrail Sağlık Bakanlığı halk sağlığı başkanı Sharon Alroy-Preis, ülkede aşının Delta varyantına karşı etkinliğine ilişkin bilgi sağlamak için hala yeterli veriye sahip olunmadığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde, Delta varyantının daha yaygın olarak görüldüğü İngiltere’de Halk Sağlığı (PHE) tarafından yapılan analizde, hem Pfizer/BioNTech hem de AstraZeneca aşılarının Delta varyantından hastaneye yatmaya karşı yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı tespit edilmişti.

Uğur Şahin de etkili olduğu bilgisini vermişti

Alman BioNTech firmasının CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirilen aşının, delta varyantına karşı etkili olduğunu açıklamıştı.

mRNA yöntemiyle geliştirilen aşının yeni varyantlara karşı etkisinin sürekli takip edildiğini belirten Şahin, “Şu anda aşımızın dolaşımdaki varyantlara ayarlanması gerektiğine dair bir gösterge yok” demişti.