Pfizer, 6 ay ile 5 yaş arası çocuklarda üçüncü doz Covid-19 aşısını test ediyor

Pfizer-BionTech'ten yapılan açıklamada, Covid-19'a karşı geliştirilen aşının iki dozunun yeterince güçlü bağışıklık sağlamaması nedeniyle 6 aydan 5 yaşına kadar olan çocuklar üzerinde 3'üncü doz aşı testlerinin devam ettiği bildirildi.

Söz konusu açıklama, bu firmaların 2022'nin ilk yarısına kadar düzenleyici kurumlara sunacak verileri olmayacağı anlamına geliyor. Pfizer CEO'su Albert Bourla, ay başında yaptığı açıklamada, aşının küçük çocuklardaki etkinliğiyle ilgili verilere kısa sürede sahip olunacağını söylemişti.

Euronews'in haber ine göre cuma günü yayınlanan açıklamada ilaç firmaları, iki doz aşının 2 yaşın altındaki çocuklarda güçlü bir bağışıklık oluşturduğu ve sonuçların 16-25 yaş grubundakiler üzerinde yapılan denemede görülen sonuçlara benzer olduğu bildirildi. Ancak 2-5 yaş arasındaki çocuklar için aynı sonucu vermediği kaydedildi.

"Üç doz aşı olan kişiler iki doz aşı olanlardan daha yüksek korumaya sahip"

Pfizer aşı araştırma birimi başkanı Kathrin Jansen, "Omicron dahil tüm varyantlara ilişkin veriler, üç doz aşı ile aşılanan kişilerin, iki doz aşı olanlardan daha yüksek bir koruma derecesine sahip olabileceğini gösteriyor." dedi.

Jansen, "Bu nedenle, pediatrik çalışmaların her birini, seriye üçüncü dozu dahil edecek şekilde değiştirmeye ve 2 dozluk bir seri yerine 3 dozluk bir seri için lisans almaya karar verdik." diye konuştu.

Firmaların 6 aydan 5 yaşına kadar olan çocuklar için devam eden çalışması, ikinci doz aşıdan en az iki ay sonra verilen 3 mikrogram mRNA içeren üçüncü bir dozu içeriyor. Şirketler, bu yaş grubu için 3 mikrogram dozu ve 5-11 arası çocuklar için 10 mikrogram dozu test ediyor. 12 yaş ve üstü içinse 30 mikrogram doz veriliyor.

Başarılı olunursa 2022'nin ilk yarısında acil kullanım izni başvurusu yapılacak