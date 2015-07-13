PFDK'nnın yeni yönetimi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanlığı'na Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'nun getirilmesine karar verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Av. Hüseyin Karaahmetoğlu başkanlığındaki PFDK yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

PFDK:

1- Av. Hüseyin Karaahmetoğlu (Başkan)

2- Av. Serdar Ölmez

3- Av. Ahmet Yavaşçı

4- Av. Enver Polat Yılmaz

5- Av. Ali kemal Atçeken

6- Av. Ahmet Gürel

7- Av. Ufuk Uysal

Yedek üyeler:

1- Av. Fatih Erdöl

2- Av. Ahmet Eren Başkurt

3- Av. Anıl Soğancıoğlu

4- Av. Ugur Osman Zincir

5- Av. Abdülkadir Kocatepe

6- Arda Erdem

7- Av. Oğuzhan İlyas