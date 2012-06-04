T24 LogoT24 Logo
Spor

PFDK'nın şike kararları ne anlama geliyor?

Fenerbahçe Asbaşkanları Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu'nun kulüp yöneticilikleri düşecek mi?

04 Haziran 2012 23:46

Tahkim Kurulu, şike soruşturması kapsamında PFDK'nın vermiş olduğu cezalara yapılan itirazları reddetti.Buna göre Kurul, Fenerbahçeli yöneticiler İlhan Ekşioğlu'nun 3 yıllık, Şekip Mosturoğlu'nun ve Cemil Turhan'ın 1'er yıllık hak mahrumiyeti cezalarını onadı. UEFA'nın şike soruşturmasında adı geçen kulüplerin Avrupa'ya gitmeleriyle ilgili kararları ne olacak?

 
İşte cevaplar:
 
Eski  UEFA Tahkim Kurulu üyesi ve TFF Başkanı Levent Bıçakçı: 
 
Bu karar ilk aşamada UEFA'yı ilgilendirmez. Ceza davası sonuçlandığında TFF'nin talimatına göre kulüp yönetim kurulu üyelikleri devam edemez. UEFA'da disiplin kuralları gereği yaptırımını uygular.
 
Tahkim Kurulu Eski Başkanı Türker Arslan: 
 
Fenerbahçeli yöneticilere verilen bu karar; kişilerin aldıkları cezalar kulübüyle ilişkisi yoktur anlamına gelmez.
 
UEFA bu kararlar sonrasında TFF'ye kararlarınızı gözden geçirin der. Şayet UEFA bunu derse kötü olur. TFF de UEFA'ya bu kararda direnirse Türkiye'deki bütün kulüplere ceza verilir bu da çok kötü olur.
 
UEFA bunun üzerine geçen senekine benzer karar alır ve soruşturmada adı geçen bütün kulüplere ciddi yaptırımlar uygular.
 
Fenerbahçe Kulübü Avukatı Faik Işık: 
 
UEFA mevzuatı TFF'ninkiyle çok paralel değil. Yani UEFA'nın mevzuatı bizdeki kadar ağır değil. Bizdeki 58. madde ağırken, onlarda 5 kademeli bir ceza uygulanıyor. Onlar direkt düşeceksin demek yerine ilk önce uyarıyor daha sonra kademeli şekilde cezayı uyguluyor. UEFA'nın mevzuatı daha esnek. Bu karara göre Fenerbahçeli yöneticiler yöneticilik yapamayacaksa elbette onların da yedekleri olur. Bu Fenerbahçe için büyük bir sorun teşkil etmez.

ETİKETLER

pfdk

İlgili Haberler

Tahkim Kurulu PFDK'nın şike ve teşvik cezası kararlarını onadı

Tahkim Kurulu, PFDK'nın şike ve teşvik dosyasında yer alan tüm kararlarını onadı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24