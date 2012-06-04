PFDK'nın şike kararları ne anlama geliyor?

Tahkim Kurulu, şike soruşturması kapsamında PFDK'nın vermiş olduğu cezalara yapılan itirazları reddetti.Buna göre Kurul, Fenerbahçeli yöneticiler İlhan Ekşioğlu'nun 3 yıllık, Şekip Mosturoğlu'nun ve Cemil Turhan'ın 1'er yıllık hak mahrumiyeti cezalarını onadı. UEFA'nın şike soruşturmasında adı geçen kulüplerin Avrupa'ya gitmeleriyle ilgili kararları ne olacak?

İşte cevaplar:

Eski UEFA Tahkim Kurulu üyesi ve TFF Başkanı Levent Bıçakçı:

Bu karar ilk aşamada UEFA'yı ilgilendirmez. Ceza davası sonuçlandığında TFF'nin talimatına göre kulüp yönetim kurulu üyelikleri devam edemez. UEFA'da disiplin kuralları gereği yaptırımını uygular.

Tahkim Kurulu Eski Başkanı Türker Arslan:

Fenerbahçeli yöneticilere verilen bu karar; kişilerin aldıkları cezalar kulübüyle ilişkisi yoktur anlamına gelmez.

UEFA bu kararlar sonrasında TFF'ye kararlarınızı gözden geçirin der. Şayet UEFA bunu derse kötü olur. TFF de UEFA'ya bu kararda direnirse Türkiye'deki bütün kulüplere ceza verilir bu da çok kötü olur.

UEFA bunun üzerine geçen senekine benzer karar alır ve soruşturmada adı geçen bütün kulüplere ciddi yaptırımlar uygular.

Fenerbahçe Kulübü Avukatı Faik Işık:

UEFA mevzuatı TFF'ninkiyle çok paralel değil. Yani UEFA'nın mevzuatı bizdeki kadar ağır değil. Bizdeki 58. madde ağırken, onlarda 5 kademeli bir ceza uygulanıyor. Onlar direkt düşeceksin demek yerine ilk önce uyarıyor daha sonra kademeli şekilde cezayı uyguluyor. UEFA'nın mevzuatı daha esnek. Bu karara göre Fenerbahçeli yöneticiler yöneticilik yapamayacaksa elbette onların da yedekleri olur. Bu Fenerbahçe için büyük bir sorun teşkil etmez.