PFDK'dan Karşıyakalı Mustafa Aşan'a ceza

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Esenler Erokspor\'la pazartesi günü oynanan maçta rakibin ikinci golünden sonra kırmızı kart gören Karşıyakalı Mustafa Aşan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan (PFDK) 4 maç ceza aldı.

Kurul, Mustafa\'yı ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 4 maçtan men ve 3 bin TL para cezası ile cezalandırdı.

Karşıyaka ise PFDK\'dan bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda 3\'üncü kez tekrarlanan çirkin ve kötü tezahürat yüzünden 4 bin TL ceza aldı.