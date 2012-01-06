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Spor

PFDK'dan idari tedbir kararı İSTANBUL (A.A) 

06 Ocak 2012 19:53

-PFDK'dan idari tedbir kararı İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Korcan Çelikay, İskender Alın, İbrahim Akın ile Ümit Karan hakkında bugünden itibaren idari tedbir uygulanması kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, şike ve teşvik primi eylemlerinde bulundukları şüphesiyle 16 Ağustos 2011 tarihinde PFDK'ya sevk edilen kişiler hakkındaki adli soruşturma evrakı ve eklerinin, gizlilik kararının kalkmasının ardından, Hukuk Müşavirliği tarafından 4 Ocak tarihinde kurula geldiği belirtilerek, ''Hukuk Müşavirliği aynı tarihli dilekçesi ile Korcan Çelikay, İskender Alın, Ümit Karan, Tayfur Havutçu, Serdal Adalı, Ahmet Ateş, İbrahim Akın hakkında Futbol Disiplin Talimatı'nın 84/1 ve 85/1-b hükümleri uyarınca idari tedbir uygulanmasını talep etmiştir. Yapılan ön inceleme neticesinde, dosya içeriği dikkate alınarak talimatın 84. maddesi uyarınca Korcan Çelikay, İskender Alın, Ümit Karan, İbrahim Akın hakkında 06.01.2012 tarihinden itibaren İdari tedbir uygulanmasına, karar verilmiştir'' denildi. Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, ancak geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan futbolculardan İbrahim Akın Gaziantepspor Kulübü ile anlaşırken, İskender Alın eski takımı İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalamıştı. Kaleci Korcan Çelikay ise geçen sezonki takımı Sivasspor'a dönerek antrenmanlarına başlamıştı. Kurul, ayrıca Gençlerbirliği-Samsunspor maçında hakeme yönelik hakareti nedeniyle Samsunspor Kulübü idarecisi Tarkan Demirhan'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası verdi.

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