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Spor

PFDK'dan Göztepe ve Eskişehirspor'a ceza

Süper Lig'e yükselen Göztepe, ilk iç saha maçını seyircisiz oynayacak

08 Haziran 2017 18:37

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), saha olaylarının yaşandığı ve 5 kez durdurulan maçın ardından Göztepe ve Eskişehirspor'a ikişer maç seyircisiz oynama cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, TFF 1. Lig Play-Off finalinde karşılaşan Göztepe ve Eskişehirspor'a saha olaylarından dolayı ikişer maç seyircisiz oynama cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nın, final maçında rakibine penaltı atışlarında üstünlük sağlayarak Süper Lig'e yükselen Göztepe'ye 93 bin 500, Eskişehirspor'a da 82 bin 500 lira para cezası da uyguladığı belirtildi.

Aynı müsabakada rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Göztepe idarecisi Zafer Sak'a da 21 gün hak mahrumiyeti ve 13 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurulun, Çaykur Rizespor'a 65 bin, Beşiktaş ve Antalyaspor'a ise 15'er bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

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