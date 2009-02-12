PFDK'dan Galatasaray'a 119 lira ceza

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü'ne 119 bin TL para cezası verirken, futbolcu Lincoln'ün kırmızı kartının kaldırılması yönündeki talebini de reddetti.



Kurul, bugün yaptığı toplantıda, sarı-kırmızılıların, 7 Şubat'ta oynanan Kayserispor maçında Lincoln'ün gördüğü ikinci sarı kart ve buna bağlı olarak gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebini görüştü ve reddini kararlaştırdı.



Bu arada, aynı maçta Galatasaray'a, stat çimlerinin statüye aykırı şekilde sulanmasından dolayı 5 bin TL, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin TL ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin TL para cezası veren PFDK, kulübün resmi internet sitesinde "Futbol Federasyonu'nun saygınlığını zedeleyen ve futbolun değerini düşüren sportmenliğe aykırı beyanlarda bulunmaktan", sarı-kırmızılı kulübe 100 bin TL daha ceza uyguladı. Böylece Galatasaray toplam 119 bin TL para cezası aldı.

