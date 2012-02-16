PFDK'dan Fenerbahçe'ye 5 bin lira ceza

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, PFDK'nın, 12 Şubat tarihinde Kardemir Karabükspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 5 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurul, Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında oynanan karşılaşmada Gaziantepspor'un, kalecisi Kzydrunas Karcemarskas'ın müsabakada görmüş olduğu kırmızı kartın cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebini Futbol Disiplin Talimatı gereğince reddetti.

PFDK, Gaziantepspor maçında, saha olayları nedeniyle sevk edilen Trabzonspor'un ise isnat olunan ihlalin unsuru oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Bu arada kurulun aldığı diğer kararlar şöyle:

60 gün hak mahrumiyeti: Bülent Güllü (Elazığ Belediyespor idarecisi), Ahmet Bal (Akçaabat Sebatspor idarecisi)

15 gün hak mahrumiyeti: Seyhan Cenk Tekelioğlu (Altay Kulübü idarecisi)

4 maç men: Mehmet Kaya (Darıca Gençlerbirliği teknik sorumlusu)

3 maç men: İlkay Margılıçlı (Konya Torku Şekerspor oyuncusu), Hasan Akdemir (Kırıkkalespor oyuncusu), Hasan Uğur Kardal (Beşikdüzüspor oyuncusu)

1 maç men: Cihan Tezcan (Ofspor Kulübü görevlisi), Erol Kapusuz (Pendikspor antrenörü)

26 bin lira: Sakaryaspor

15 bin lira: Manisaspor

10 bin 200 lira: Altay

8 bin lira: Çankırıspor

5 bin lira: Kardemir Karabükspor, Bursaspor, Seyhan Cenk Tekelioğlu (Altay Kulübü idarecisi), Balıkesirspor, Bülent Güllü (Elazığ Belediyespor idarecisi), Ahmet Bal (Akçaabat Sebatspor idarecisi), Nazilli Belediyespor

3 bin lira: Karşıyaka, Giresunspor, Boluspor, Çaykur Rizespor

2 bin 700 lira: Pendikspor

2 bin 100 lira: Turgutluspor

2 bin lira: Alanyaspor, Sarıyer, Karsspor

1.800 lira: İskenderun Demirçelik, Şanlıurfaspor

1.500 lira: Akçaabat Sebatspor, Afyon Karahisarspor

1.050 lira: Anadolu Üsküdar 1908

Bin lira: İnegölspor, Menemen Belediyespor, Sandıklı Belediyespor, Batman Petrolspor, Darıca Gençlerbirliği

900 lira: Gebzespor, Bursa Nilüferspor

Bu arada PFDK, ''Futbolda şike'' davasında tutuksuz yargılanan Şükrü Ongan için TFF Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi.