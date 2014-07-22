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Spor

PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza

PFDK, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a seyircisiz oynama ve tribün kapama cezası verdi

22 Temmuz 2014 21:39

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) gerçekleştirdiği toplantıda Fenerbahçe'ye 3 maç, Trabzonspor'a da 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

İşte PDFK toplantısından çıkan ilgili kararlar:

1- PFDK'nın 20.03.2014 tarihli 70 sayılı toplantısında; 16.03.2014 tarihinde, Sivas 4 Eylül Stadında oynanan SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, TRABZONSPOR A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 52/6. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 150.000. -TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiş cezanın infazı tamamlanmamıştır. 15.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren Futbol Disiplin Talimatının geçici 2. Ve 53. maddesi uyarınca misafir kulüp olarak gerçekleştirilen 3. İhlal olması nedeniyle daha önce verilen cezanın 75.000.-TL PARA CEZASI olarak değiştirilmesine,

 

2- PFDK'nın 17.04.2014 tarihli 78 sayılı toplantısında; 13.04.2014 tarihinde, Eskişehir Atatürk Stadında oynanan ESKİŞEHİRSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında TRABZONSPOR A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 52/7. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiş cezanın infazı tamamlanmamıştır. 15.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren Futbol Disiplin Talimatının geçici 2. Ve 53. maddesi uyarınca misafir kulüp olarak gerçekleştirilen 4. İhlal olması nedeniyle daha önce verilen cezanın misafir takım olarak katılacağı ilk resmi müsabakada TRİBÜN KAPATMA ve 30.000.-TL PARA CEZASI olarak değiştirilmesine,

3- PFDK'nın 15.05.2014 tarihli 86 sayılı toplantısında; 11.05.2014 tarihinde, FENERBAHÇE Şükrü Saraçoğlu Stadında oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında FENERBAHÇE A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 52/7. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiş cezanın infazı tamamlanmamıştır. 15.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren Futbol Disiplin Talimatının geçici 2. Ve 53. maddesi uyarınca ev sahibi kulüp olarak gerçekleştirilen 4. İhlal olması nedeniyle daha önce verilen cezanın TRİBÜN KAPATMA ve 200.000.-TL PARA CEZASI olarak değiştirilmesine, cezanın, ihlalin gerçekleştirildiği Türk Telekom ve Migros tribünlerinde infaz edilmesine,

 

4- PFDK'nın 22.05.2014 tarihli 89 sayılı toplantısında; 16.05.2014 tarihinde, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadında oynanan KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında FENERBAHÇE A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 52/8. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiş cezanın infazı tamamlanmamıştır. 15.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren Futbol Disiplin Talimatının geçici 2. Ve 53. maddesi uyarınca misafir kulüp olarak gerçekleştirilen 3. İhlal olması nedeniyle daha önce verilen cezanın 75.000.-TL PARA CEZASI olarak değiştirilmesine,

 

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