PFDK'dan derbi faturası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada; kurulun, Fenerbahçe'ye 192 bin 550, Beşiktaş'a 125 bin, Bursaspor'a 35 bin, Aytemiz Alanyaspor'a 24 bin, Göztepe'ye de 15 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Aytemiz Alanyaspor idarecisi Bilal Gömeç'e de 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

PFDK'nın ayrıca Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in bir sonraki iç saha, Fenerbahçe ve Bursaspor'un da deplasman maçı için bazı tribünlerdeki taraftarlarının kartlarını bloke ettiği kaydedildi.