PFDK'dan Beşiktaş'a tribün kapatma cezası

Beşiktaş, Bursaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 maç Doğu ve Kuzey tribünleri için kapatma cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararlar şöyle:

BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin 15.02.2015 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı TRİBÜN KAPATMA VE 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın ihlalin gerçekleştirildiği doğu ve kuzey tribünde infaz edilmesine, FDT’nin 53/4. Maddesi uyarınca cezaya neden olan tribünlere ilgili müsabakada giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle ilgili cezanın infaz edildiği müsabakaya girişleri engellenmesine,

GAZİANTEPSPOR Kulübü’nün 14.02.2015 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübü’nün akreditasyon sisteminin uygulanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle GAZİANTEPSPOR Kulübü’nün toplam 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü’nün 14.02.2015 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı TRİBÜN KAPATMA VE 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın ihlalin gerçekleştirildiği kuzey kale arkası tribünde infaz edilmesine, FDT’nin 53/4. Maddesi uyarınca cezaya neden olan tribünlere ilgili müsabakada giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle ilgili cezanın infaz edildiği müsabakaya girişleri engellenmesine,

GENÇLERBİRLİĞİ SPOR Kulübü sporcusu AHMET YILMAZ ÇALIK’ın 16.02.2015 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ – ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

GAZİANTEPSPOR Kulübü’nün 14.02.2015 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR – FENERBAHÇE A.Ş. U21 müsabakasında müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.