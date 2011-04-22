-PFDK'DAN AZİZ YILDIRIM'A CEZA İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a, Gaziantepspor maçında hakeme yönelik hakareti nedeniyle takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira ceza verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yaptığı toplantıda, Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Murat Özaydınlı'ya da aynı nedenlerle toplam 45 gün hak mahrumiyeti cezası verirken, sarı-lacivertli kulübe de aynı karşılaşmada taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle (100 bin) ve stat çimlerinin statüye aykırı şekilde sulanmasından dolayı (5 bin) toplam 105 bin lira ceza kesti. PFDK, sözkonusu karşılaşmada Gaziantepspor'a, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle (10 bin), takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle (13 bin 750) ve flaş röportaj ile basın toplantısına teknik sorumlu katılımını sağlayamamasından dolayı (10 bin) toplam 33 bin 750 lira ceza verdi. -MEDİCAL PARK ANTALYASPOR'A 125 BİN LİRA CEZA- Kurul, Medıcal Park Antalyaspor'a Eskişehirspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ve çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içerisinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle takdiren 120 bin ceza kesti. PFDK; aynı müsabakada kulübün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 bin lira daha ceza verirken, Antalya temsilcisi toplamda 125 bin lira para cezası ödeyecek. Trabzonspor'a Bursaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin lira ceza veren PFDK, Galatasaray'a da Manisaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin lira ceza kesti. PFDK, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Eskişehirspor'a 10 bin, Ankaragücü'ne 5 bin lira ceza verdi. Öte yandan, PFDK, Kasımpaşa İdarecisi Eyüp Hasanoğlu'na Sivasspor maçında hakeme yönelik hakareti nedeniyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti ve 10 bin lira ile cezalandırdı.