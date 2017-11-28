PFDK sevkleri açıklandı

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK\'ya sevk edildi

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 28 Kasım 2017 tarihli sevkleri açıkladı.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat, Fenerbahçe ise sahay olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.

Kararlar şu şekilde:

\"1- OSMANLISPOR FK\'nın 24.11.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"usulsüz seyirci alınması\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 49. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü\'nün 25.11.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü\'nün 25.11.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü\'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü\'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü\'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü\'nün 24.11.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

8- SAMSUNSPOR Kulübü\'nün 25.11.2017 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu ERKAM REŞMEN\'in aynı müsabakadaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 26.11.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ELAZIĞSPOR Kulübü\'nün 25.11.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü\'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

ESKİŞEHİRSPOR Kulübü görevlisi ERHAN YILMAZ\'ın aynı müsabakadaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı\'nın 7/c. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü\'nün 26.11.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"