-PFDK MALATYASPOR'U BİR ALT LİGE DÜŞÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bir sezonda iki kez maça çıkmayan Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Malatyaspor'u bir alt lige düşürdü. Kurul, 9 Mayıs'ta oynanan Malatyaspor-Lüleburgazspor maçında, Malatyaspor'un belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/b. maddesi uyarınca 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, bu eylemin bir lig devresinde ikinci kez gerçekleştirilmiş olması dikkate alınarak, aynı maddeye göre bir alt lige düşürülmesini kararlaştırdı. Bu arada kurul, Sakaryaspor maçında kendi kalesine bilerek gol atan Kocaelisporlu Gökhan Bozkaya'ya, ''sportmenliğe aykırı eylemi'' nedeniyle 3 maç ceza verdi. Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü idarecisi Abdi Malkoç'u, müsabaka hakemine yönelik hakareti ile ihraç sonrası hakeme ve sporcusuna bilinçli şekilde kendi kalesine gol atması yönünde talimat vermesi şeklindeki sportmenliğe aykırı eylemleri nedeniyle 66 gün hak mahrumiyeti ve 4 bin lira para cezası ile cezalandırdı. Trabzonspor Kulübü'ne, Bucaspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 10 bin, aynı maçta oyuncu kriterlerine uymamasından dolayı 70 bin olmak üzere toplam 80 bin lira para cezası verildi. Öte yandan, Kasımpaşa Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Süha Sidal'a, Galatasaray maçında, cezalı olduğu halde stadyuma girmesinden dolayı 30 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezası verilirken, bu cezanın, ihlal etmiş olduğu cezasının infazının tamamlanmasından itibaren başlatılacağı duyuruldu. Ayrıca, Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Hatayspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi. -TARSUS İDMANYURDU'NA CEZA YAĞDI- PFDK, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tarsus İdmanyurdu'nu, Elazığspor maçında taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3 maç tarafsız sahada seyircisiz oynamakla cezalandırdı. Kurul ayrıca, Tarsus İdmanyurdu idarecisi Salih Erdoğan'a 51 gün hak mahrumiyeti ve 21 bin lira, Hüseyin Sarı ve Ekrem Şenel'e 21 gün hak mahrumiyeti ve 4 bin lira, görevli İbrahim Tunç'a sürekli hak mahrumiyeti, kaleci antrenörü Şevki Ekşi ile antrenör Mehmet Serhan Baki'ye de 3'er maç ceza verdi. -DİĞER CEZALAR- PFDK'nın verdiği diğer cezalar ise şöyle: 6 ay hak mahrumiyeti: Erhan Çimşir (Akçaabat Sebatspor yöneticisi) 70 gün hak mahrumiyeti cezası: Servet Sözer (Hatayspor Kulübü görevlisi) 21 gün hak mahrumiyeti: Nevzat Tuna (Bursa Nilüferspor Kulübü Başkanı) 4 maç men: Anıl Erdebil (Kocaelispor) 3 maç men: Can Güven (Yeni İskenderunspor Teknik Sorumlusu), Uğur Utlu (Kartalspor A2 Takımı), Tuğrul Metin (Medical Park Antalyaspor A2 Takımı Teknik Sorumlusu) 2 maç men: Tolga Altun (Sarıyer), Volkan Bekci (Şanlıurfaspor), Ali Rıza Sinan Bayraktar (Gümüşhanespor teknik Sorumlusu), Ömer Altınay (Ispartaspor) 1 Maç: İbrahim Yılmaz (Kayserispor Kaleci Antrenörü), Samet Katanalp (Kocaelispor), Bilal Gücüyetmez (Hatayspor) 10 bin 500 lira: Hatayspor Kulübü 10 bin lira: Mersin İdmanyurdu 9 bin lira: Diyarbakır Kayapınar Belediyespor Kulübü 7 bin lira: Erhan Çimşir (Akçaabat Sebatspor yönetcisi) 6 bin 800 lira: Adıyamanspor Kulübü 5 bin 500 lira: Belediye Vanspor Kulübü 5 bin lira: Fenerbahçe Kulübü, Akhisar Belediyespor, Gaziosmanpaşaspor Kulübü 3 bin lira: Kartalspor Kulübü, Ispartaspor Kulübü 2 bin 500 lira: Çaykur Rizespor Kulübü, 2 bin lira: Ofspor Kulübü, Kırklarelispor Kulübü Bin 800 lira: Akçaabat Sebatspor Kulübü Bin 500 lira: Mardinspor Kulübü, Dardanelspor Kulübü, Sakaryaspor Kulübü, Kocaelispor Kulübü Bin lira: Ünyespor Kulübü, yeni İskenderunspor Kulübü, Beykaz 1908 Spor Kulübü