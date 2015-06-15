PFDK kulüplere ceza yağdırdı; şampiyon Beşiktaş, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Volkan Demirel oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 2014-2015 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig, PTT 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig'de yer alan kulüplere toplam 22 milyon 914 bin lira para cezası kesti. Beşiktaş, PFDK'dan en fazla para ve tribün kapatma cezası alan Süper Lig kulübü oldu. Kulüp başkanlarında Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolcularda Fenerbahçeli Volkan Demirel 'ceza şampiyonu' unvanını aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2014-2015 sezonunda spor toto süper lig, PTT 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3. Lig'de yer alan kulüplere toplam 22 milyon 914 bin 331 lira para cezası verdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 28 Ağustos'ta Manisa'da yapılan TFF Süper Kupa maçıyla başlayan 2014-2015 sezonunda, PFDK'nın kulüplere uyguladığı para cezaları dikkati çekti.

Spor Toto Süper Lig, PTT 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3 liglerde yer alan kulüpler, kurul tarafından sezon boyunca toplam 22 milyon 914 bin 331 lira para cezasına çarptırıldı.

Kurul, en fazla para cezasını ise Spor Toto Süper Lig ekiplerine verdi. Ligde mücadele eden 18 kulübün de para cezası aldığı sezonda, Süper Lig ekiplerine toplam 15 milyon 259 bin 550 lira para cezası uygulandı. PTT 1 Lig'in yanı sıra Spor Toto 2. ve 3. ligdeki kulüplere ise toplam 7 milyon 654 bin 781 lira para cezası verildi.

Beşiktaş para cezasında ilk sırada

PFDK tarafından en fazla para cezasına çarptırılan kulüp, Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı kulübe 1 milyon 809 bin 500 lira para cezası verildi. Beşiktaş'ı 1 milyon 750 bin lirayla Fenerbahçe takip ederken, listede 1 milyon 593 bin 500 lirayla Bursaspor üçüncü, 1 milyon 520 bin 500 lirayla da Trabzonspor dördüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'de şampiyonluğun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Galatasaray'ın 934 bin 500 lirayla 8. sırada bulunduğu listede, en az para cezası uygulanan kulüp ise 125 bin 500 lirayla Kasımpaşa oldu.

Tribün kapatmada da zirve Beşiktaş'ın

Beşiktaş, sezon boyunca tribünü en fazla kapanan Süper Lig kulübü oldu. PFDK, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Beşiktaş'a 7 kez tribün kapatma cezası uygularken, siyah-beyazlı kulübü 6 kez tribün kapatma cezası alan Bursaspor takip etti.

Sezon boyunca Fenerbahçe 5, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor, Gaziantepspor ve Eskişehirspor 3, Galatasaray 2, Mersin İdmanyurdu, Medicana Sivasspor ve Çaykur Rizespor birer kez tribün kapatma cezası aldı.

Tribün kapatma cezası uygulanmayan kulüpler ise Balıkesirspor, Torku Konyaspor, Kayseri Erciyesspor, Akhisar Belediyespor, İstanbul Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa oldu.

Kulüp başkanlarında Hacıosmanoğlu fark attı

Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, PFDK'dan en fazla para cezası alan kulüp başkanı oldu.

PFDK, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 6 kulüp başkanına para cezası uygularken, sezon boyunca toplam 280 bin lira para cezasına çarptırılan İbrahim Hacıosmanoğlu, bu alanda ilk sırada yer aldı. Hacıosmanoğlu'nu 150 bin lirayla Balıkesirspor Kulübü Başkanı Tuna Aktürk takip ederken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a ise 145 bin 500 lira para cezası uygulandı.

PFDK ayrıca, Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Bölükbaşı'na 43 bin, Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl'a 30 bin, sezonu 3 başkanla tamamlayan Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Ünal Aysal'a da 22 bin lira para cezası verdi.

Para ve tribün kapatma cezalarında ilk sırada yer alan Beşiktaş'ta kulüp başkanı Fikret Orman'ın herhangi bir ceza almaması dikkati çekti.

6 teknik direktöre para cezası

PFDK, 2014-2015 sezonunda 6 teknik direktöre para cezası uyguladı. Sezonu Gaziantepspor'da geçiren teknik direktör Okan Buruk, 26 bin lira ile çalıştırıcılar arasında en fazla para cezası verilen isim oldu.

Buruk'u, sezon içinde 13'er bin lira para cezası alan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Vahid Halilhodzic, Kardemir Karabükspor'un eski çalıştırıcısı Tolunay Kafkas, Mersin İdmanyurdu teknik direktörü Rıza Çalımbay, Balıkesirspor'un eski teknik direktörü İsmail Ertekin ve İstanbul Başakşehir'in çalıştırıcısı Abdullah Avcı izledi.

Futbolcularda para cezası şampiyonu Fenerbahçe

PFDK tarafından futbolculara verilen para cezalarında ilk sıra Fenerbahçe'nin oldu. Sezon boyunca toplam 127 bin 500 lira para cezası uygulanan sarı-lacivertliler, bu alanda rakiplerini açık ara geride bıraktı.

Futbolcuları para cezası alan diğer kulüpler sırasıyla 78 bin lirayla Kayseri Erciyesspor, 26'şar bin lirayla Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor ve Gençlerbirliği, 17 bin 300 lirayla Çaykur Rizespor, 13'er bin lirayla Eskişehirspor, Torku Konyaspor, Akhisar Belediyespor, İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa, 8 bin 500'er lirayla da Beşiktaş, Bursaspor ve Medicana Sivasspor oldu.

Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolcular hiç para cezası almadı

Kurul, Galatasaray, Trabzonspor, Gaziantepspor ve Mersin İdmanyurdu kulüplerinin futbolcularına ise para cezası uygulamadı.

Para cezası alan futbolcular arasında zirvede yer alan isim ise 41 bin lira para cezasına çarptırılan Volkan Demirel oldu.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca, Caner Erkin 39 bin, Webo 26 bin, Emre Belözoğlu 13 bin, Mehmet Topuz da 8 bin 500 lira para cezası aldı.

Kulüplere verilen para cezaları yayın gelirlerinden kesilirken, TFF genel bütçesine aktarılan bu paralar futbol konusundaki projelerde kullanılıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 3 büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörlerinin yanı sıra 9 kulübü çalıştıran isimler, sezonu para cezası almadan tamamladı.