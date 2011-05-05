-PFDK KULÜPLERE CEZA YAĞDIRDI İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'in tamamlanmasına kısa bir süre kalırken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ligde geçen hafta yaşanan olaylarla ilgili olarak kulüplere ceza yağdırdı. Kurul, bugün yaptığı toplantıda gündemindeki konuları karara bağladı. Kurul, Trabzonspor ile Gaziantepspor arasında oynanan karşılaşmada tribünlere asılan ''Günahların takımı Fenerbahçe'' şeklindeki pankart nedeniyle bordo-mavili kulübe 15 bin lira ceza kesti. Kurul, ayrıca aynı maçta Trabzonspor'a oyuncu kriterlerine uymamasından dolayı 70 bin, toplamda 85 bin lira para cezası verdi. Galatasaray ise PFDK tarafından, Beşiktaş maçında taraftarların neden olduğu saha olayları, yapılan çirkin ve kötü tezahürat ve basın toplantısına futbolcu katılımının sağlanmaması nedeniyle toplam 135 bin lira para cezasına çarptırıldı. Kurul aynı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a da 5 bin lira para cezası verdi. -BURSASPOR SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETTEN CEZA ALDI- PFDK, Bursaspor Kulübü'nü, Kayserispor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ''Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket'' nedeniyle takdiren 11 bin 250 lira para cezasıyla cezalandırdı. Kurul, Sivasspor'a, Gaziantepspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları, yapılan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle toplam 65 bin lira, Ankaragücü'ne ise Kardemir Karabükspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin lira para cezası verdi. -BAŞKAN KIZIL'A 7 GÜN HAK MAHRUMİYETİ- PFDK, Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl'ı, medyada yer alan sportmenliğe aykırı beyanları nedeniyle takdiren 7 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırdı. Kurul, Kasımpaşa Futbol Şubesi Sorumlusu Süha Sidal'a da aynı gerekçe ile 21 gün hak mahrumiyeti cezası verirken, Ankaragücü idarecisi Avni Kavlak'ı da 21 gün hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezasıyla cezalandırdı. -MEN CEZALARI- PFDK'nın, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen oyuncu ve teknik adamlara verdiği resmi müsabakalardan men cezaları ise şöyle: 4 maç men: Serkan Yanık (Bucasporlu futbolcu) 2 maç men: Ziani (Kayserisporlu futbolcu), Ömer Erdoğan, Ozan İpek (Bursasporlu futbolcu) 1 maç resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı: Mutlu Topçu (Bursaspor Antrenörü)