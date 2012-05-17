PFDK Fener'e 6 maç ceza verdi!

PFDK, Fenerbahçe Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama ile 28 bin 750 lira para cezası verdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ise açıklamaları nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ile 15 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bordo-mavili takımın futbolcusu Burak Yılmaz'a da 3'er maç ceza verildi.

PFDK'nın 17.05.2012 tarih ve 115 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

1- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 12.05.2012 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı takdiren 6 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, müsabaka sonrasında yapılan flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımını sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, basın toplantısına futbolcu ve teknik sorumlu katılımını sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 8.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.’nin, 12.05.2012 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu müsabakasında, müsabaka sonrasında yapılan basın toplantısına futbolcu katılımını sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. hakkında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi NECATİ DEMİRKOL’un, basında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. başkanı ÜNAL AYSAL’ın, basında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. hakkında, 11.05.2012 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu müsabakasında, saha olayı nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, müsabaka sonrasında yapılan flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımını sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, basın toplantısına futbolcu ve teknik sorumlu katılımını sağlayamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi TUNCAY YANIK’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ VE 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu BURAK YILMAZ’ın, 11.05.2012 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ’in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- İSTANBUL BBSK Kulübü sporcusu FRANCISCO LIMA DA SILVA’nın, 12.05.2012 tarihinde oynanan İSTANBUL BBSK – BURSASPOR Spor Toto Süper Final Avrupa Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- SİVASSPOR Kulübünün, 12.05.2012 tarihinde oynanan SİVASSPOR – ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto Süper Final Avrupa Ligi müsabakasında, ambulansın müsabaka başladıktan sonra stadyuma getirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 13.05.2012 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - AKHİSAR BLD. SPOR Bank Asya 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, anons sisteminin statüye aykırı şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR Kulübünün, 12.05.2012 tarihinde oynanan TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR - KAYSERİ ERCİYESSPOR Bank Asya 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- KARŞIYAKA SPOR Kulübünün, 12.05.2012 tarihinde oynanan KARŞIYAKA – GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR Bank Asya 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı takdiren ve teşdiden 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ELAZIĞSPOR Kulübü sporcusu SİNAN ÖZKAN’ın, 13.05.2012 tarihinde oynanan KONYASPOR – ELAZIĞSPOR Bank Asya 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKDAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu SALİH DURSUN’nun, 12.05.2012 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. – GİRESUNSPOR Bank Asya 1. Lig müsabakasında, müsabakadan ihraç edildiği halde flaş röportaja katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.’nin, müsabakadan ihraç edilen oyuncunun flaş röportaja katılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ÇANKIRISPOR Kulübünün, 12.05.2012 tarihinde oynanan ÇANKIRISPOR – ADIYAMANSPOR Spor Toto 2. Lig Kırmızı grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasından dolayı takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KOCAELİSPOR Kulübünün, 13.05.2012 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - TEPECİKSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- TEPECİKSPOR A.Ş. sporcusu YASİN ŞAHAN’ın, 13.05.2012 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - TEPECİKSPOR A.Ş. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- MKE KIRIKKALESPOR Kulübü sporcusu SAMET TÜRKMEN’in, 11.05.2012 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR - MKE KIRIKKALESPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- İNEGÖLSPOR Kulübü sporcusu MUHAMMET FETTAHOĞLU’nun, 12.05.2012 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR – KIRIKHANSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş.’nin, 13.05.2012 tarihinde oynanan KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. – BAYRAMPAŞA Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, itfaiye ve ambulansın müsabakaya getirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ARSİNSPOR Kulübünün, 12.05.2012 tarihinde oynanan ARSİNSPOR – ORHANGAZİSPOR Spor Toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- KARSSPOR Kulübünün, 12.05.2012 tarihinde oynanan KARSSPOR - KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş. Spor toto 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARSSPOR Kulübü sporcusu SERKAN URGANCI’nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- AFYON KARAHİSARSPOR Kulübünün, 13.05.2012 tarihinde oynanan AFYON KARAHİSARSPOR - YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi bulundurulmamasından dolayı takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. idarecisi EMİN SARIKAYA’nın, 13.05.2012 tarihinde oynanan AFYON KARAHİSARSPOR - YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ VE 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- HATAYSPOR Kulübünün, 13.05.2012 tarihinde oynanan HATAYSPOR - TARSUS İDMAN YURDU Spor Toto 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübünün, TFF’den izinsiz gösteri yapılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu BEYKAN ŞİMŞEK’in, 11.05.2012 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – BURSASPOR A2 Ligi 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- SİVASSPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET HAKKI HOCAOĞLU’nun, 14.05.2012 tarihinde oynanan KONYASPOR – SİVASSPOR A2 Ligi Play-off müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİVASSPOR Kulübü antrenörü SELAHATTİN GÖKSEL GENCER’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,