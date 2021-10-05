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Spor

PFDK'dan Trabzonsporlu yönetici Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti cezası

05 Ekim 2021 18:01

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Kulübü yöneticisi Ömer Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Sağıroğlu'na 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Kurulun, kulüp internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan hakaretler nedeniyle Trabzonspor Kulübüne de 100 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

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