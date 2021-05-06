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Spor

PFDK'dan iki Süper Lig kulübüne ceza

06 Mayıs 2021 22:00

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 2 kulübe para cezası verdi.

PFDKTFFcezapara cezası
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