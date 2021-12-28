PFDK'dan Caner Erkin'e 3 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Caner Erkin'e 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe müsabakasında ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Caner Erkin'e 3 maç men ve 39 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'a da rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'e de müsabaka hakemlerine yönelik saldırısı nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve çeşitli gerekçelerle 57 bin 500 lira para cezası verildiği kaydedildi.

Kurul ayrıca çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 182 bin, Yeni Malatyaspor'a 164 bin, Fatih Karagümrük'e 100 bin ve Altay'a 75 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.