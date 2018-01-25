PFDK ceza yağdırdı!

İSTANBUL, (DHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 25 Ocak 2018 tarihli kararlarını açıkladı.

Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4\'üncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Bunun yanı sıra Göztepe maçında çirkin ve kötü tezahüratlarda bulunan belli bloklarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlara da kart blokesi gelirken, PFDK, Fenerbahçe\'ye merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 45 bin TL para cezası ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

PFDK\'nın kararları şu şekilde:

\"1- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 21.01.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KULE SİTE KUZEY ALT B,C ve DOĞU ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ALİ TURAN\'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü malzemecisi ALİ TAŞPINAR\'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü idarecisi AHMET BAYDAR\'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş.\'nin, 21.01.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.\'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ ÜST A,B bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. doktoru BARIŞ KURTGÖZ\'ün, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş.\'nin, 20.01.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OKUL AÇIK TRİBÜN ÜST B,C,D,E,F,G,H ve OKUL AÇIK TRİBÜN ALT K,L,M,N,O MİGROS ALT J,K,L,M,N MİGROS ÜST B,C,D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.\'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.\'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GÖZTEPE A.Ş.\'nin, 20.01.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G,H,O,P bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.\'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KAYSERİSPOR Kulübünün, 22.01.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, görevli olmayan kişilerin akredite alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.\'nin, 22.01.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.\'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BEŞİKTAŞ A.Ş.\'nin, 21.01.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu MAMADOU FOFANA\'nın, 19.01.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübünün, 20.01.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip en az 13 futbolcu yazılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 22.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- SAMSUNSPOR Kulübünün, 22.01.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST TRİBÜN A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM ÖZKUL\'un, 21.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübü idarecisi KADİR OVAT\'ın, 21.01.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında rakip takım yöneticisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- DENİZLİSPOR Kulübünün, 22.01.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, görevli olmayan kişilerin akredite alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.\"