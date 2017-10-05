PFDK, Aykut Kocaman'a 13 bin TL para cezası verdi

Alper Potuk 1 maç ceza aldı

İSTANBUL, (DHA) - Profesyonel Disiplin Kurulu, 5 Ekim 2017 tarihli kararlarını açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezasına çarptırıldı. Alper Potuk ise, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan yapılan açıklama ve alınan kararlar şu şekilde:

\"1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu GEORGIOS TZAVELLAS\'ın, 01.10.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü sporcusu DELVİN CHANEL NDINGA\'nın, 30.09.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TRABZONSPOR A.Ş.\'nin, 01.10.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.\'nin, 29.09.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ALPER POTUK\'un, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN\'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübünün, 30.09.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - KARDEMİR KARABÜKSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 01.10.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ATİKER KONYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GÖZTEPE A.Ş. Kulübünün, 01.10.2017 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunuduğu KUZEY KALE ARKASI B Bloğa giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- ADANA DEMİRSPOR Kulübü başkanı HALİL MEHMET GÖKOĞLU\'nun, 30.09.2017 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GRANDMEDİCAL MANİSASPOR Kulübü sporcusu FAHRİ AKYOL\'un, 30.09.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - GRANDMEDİCAL MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 30.09.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1.Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GAZİANTEPSPOR Kulübü sporcusu SERHAN YILMAZ\'ın, ihraç öncesi rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübünün, 01.10.2017 tarihinde Elazığ Atatürk Stadında oynanan ELAZIĞSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.\"